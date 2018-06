Raquel Argandoña terminó en la calle tras pelea con ex esposa de Eliseo Salazar

La “Quintrala” contó detalles del amor que tuvo con el ex piloto de Fórmula 1.

Este viernes en Bienvenidos los panelistas contaron algunas de sus historias amorosas, pero la más llamativa fue la de Raquel Argandoña, quien recordó el triángulo amoroso que tuvo con Eliseo Salazar y María Eugenia de Diego.

La panelista del matinal empezó su historia contando que el ex piloto de Fórmula 1 le había dicho en una cita que se casaran, pero Argandoña se negó porque recién lo estaba conociendo.

Luego Salazar se casó con María Eugenia de Diego y se fue a vivir a Londres, pero él seguía persiguiendo a Raquel. “Igual me seguía llamando. Me decía ‘ay, que me gustas’ y todo. ‘Pero si tú te casaste’. Le dije ‘si tú tienes interés en mí, nunca te cases por la iglesia, porque yo me voy a casar de blanco’. ‘Ya, perfecto"”.

El relato continuó cuando la “Quintrala” se fue a estudiar inglés a Londres y una vez que estaba en su departamento, “tocan el timbre y me dicen ‘te buscan’. Me asomo. El Mercedes Benz del Eliseo. ‘Raquel, te vengo a buscar’. Me subí al Mercedes. Fantástico. Se me quitó la depresión. Me llevó a conocer Londres, pero Eliseo estaba casado (…) Entonces él me dice ‘estamos mal, me voy a separar"”.

Posteriormente, Eliseo de separó y se fue a vivir junto a Raquel en el departamento que tenía en Oxford Street.

Un día Argandoña estaba en su hogar cuando tocan el timbre. “Yo regia, abro la puerta y era ‘misses Salazar’. Tú sabes que allá es la libreta la que manda. Yo era adúltera, la conviviente. Llega con el conserje y yo digna hasta el final decía ‘¿Qué hago aquí? ¿Y cómo si la iba a hacer pasar? Si era su casa (…) El conserje me dice ‘miss Salazar’. Entonces ella me dice ‘hola’. ‘Hola’, digo yo. Entonces me dice ‘¿Qué haces tú en mi casa?’ Si, está es mi casa. El contrato dice ‘mister and misses Salazar’. Yo no cachaba mucho inglés, pero eso lo entendía clarito”.

“Ella me dice ‘tienes que desocupar el departamento’. Le digo ‘ok’, porque no iba a molestar al Eliseo que estaba con el cuento de la Fórmula 1 y toda la cuestión. Yo no me iba a ir con las cajas de cartón. Me dice ‘te doy dos horas’, ‘no, dame cuatro’.

Luego Raquel le respondió diciéndole “‘mira, te la voy a hacer corta. Yo no tengo ningún interés en tu marido, jamás te he querido quitar a tu marido. Yo lo quiero de contacto para conocer otros pilotos, pero a mí no me interesa uno chileno’. Y ella me dice ‘no puedo creer que mi marido confía en ti, una mala mujer’. Y le dije yo ‘te la hago corta, no te preocupes’. Pero le dije una cosa: ‘Esta me la vas a pagar"”.

Todo terminó cuando la “Quintrala” llamó a Eliseo para contarle, por lo que el piloto viajo desde Canadá a Londres para solucionar el problema, el que concluyó con el matrimonio por la iglesia entre la actual panelista de Bienvenidos y el ex piloto de Fórmula 1.