Álvaro Carter confesó que aún sufre bullying de sus ex compañeros de colegio

Este martes, el diputado Álvaro Carter llegó hasta Bienvenidos para dar a conocer su experiencia con el bullying, a partir del trágico caso de la joven de 16 años que se quitó la vida.

Todo comenzó cuando el parlamentario publicó un extenso mensaje en su cuenta de Facebook dedicado a la menor hace casi dos semanas.

“No muchos lo saben, pero yo también fui víctima de maltrato, y lo que te ha pasado me ha hecho recordar una etapa gris de mi vida. Qué difícil es tratar de entender por qué algunos deciden tomar tan triste decisión y por qué otros logramos sobrevivir”, confesó Carter.

“Yo hace más de 20 años sufrí la violencia de otros, los garabatos, insultos, los golpes y malos tratos… era muy joven, me lastimó mucho, porque eran mis propios compañeros quienes lo hacían”, agregó, señalando que al contarle la situación a sus padres y sus profesores, solo recibió un “son cosas de niños” como respuesta.

Por esto, Carter llegó hasta el programa de Canal 13, donde explicó con más profundidad la experiencia que vivió: “yo había olvidado este tema, no es agradable presentarlo, con lo de Katy me vinieron muchas cosas a la cabeza. Un par de meses antes, cuando fueron las elecciones, un día después, me pasó exactamente lo mismo. Estoy leyendo la prensa en la mañana y me dicen ‘oye por Facebook hay una publicación pagada hablando contra de ti, donde hablan muy mal de ti ex compañeros del colegio”.

El diputado recordó que los peores episodios coincidieron con la muerte de su padre cuando tenía 15 años, y señaló que sus compañeros “no tuvieron piedad con eso. Se reían de mí cuando se murió mi papá, y habían pasado dos semanas”.

Sin embargo, la confesión más impactante de Carter llegó después, cuando aseguró que “yo no vengo como diputado, vengo como Álvaro Carter. Yo repetí cuarto medio, y no por flojo, sino que porque quería dejar de vivir”.

Cuando Álvaro indicó que sus ex compañeros aún lo molestan ahora siendo adultos, Tonka Tomicic no lo podía creer y se enojó: “Las personas que escribieron esto son pobres personas, ojalá que lo estén viendo por televisión para que les de vergüenza. Es algo que no se puede creer”.

La animadora leyó parte de la publicación a la que se refería el diputado, la que incluía insultos y episodios humillantes de su época escolar.

“No lo voy a seguir leyendo para no darle más crédito, es terrible. Qué rabia más grande que un ser adulto, como se mantiene y se sostiene en ese nivel de agresividad, no son cosas de niños, son cosas que se perpetúan en el tiempo”, exclamó molesta.

Finalmente, Carter aseguró que no estaba en el programa para parecer “pobre”, sino que para demostrar que se puede salir adelante. “A ellos decirles que se puede, yo lo hice”, cerró.