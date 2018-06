La especial receta de Gala para que el "Huaso" Isla se olvide del Mundial de Rusia

La modelo y el futbolista están haciendo su propia rutina de ejercicios.

Queda casi una semana para que comience el Mundial de Rusia 2018 y la gran mayoría de los hinchas chilenos se siguen lamentando la no clasificación de “La Roja”.

Seguramente los que más sufren son los seleccionados nacionales como es el caso de Mauricio Isla, quien con la ayuda de Gala Caldirola está tratando de superar el mal resultado en la Eliminatorias.

“Tratamos de entrenar una horita juntos. En rigor cada uno hace su rutina por separado, pero nos acompañamos. Hacemos trabajos de cardio, pero sobre todo ejercicios para recuperar masa muscular. Después del parto perdí casi 14 kilos de golpe y quedé muy blandita. Hago harto abdominal, trabajo las piernas y trato de sacar el trasero como sea, porque no soy muy potona”, comentó la española en Las Últimas Noticias.

Luego la ex chica reality agregó que “cuando vemos algún partido de la selección aparece y lo conversamos. Pero yo también trato de que se desconecte de eso. La idea no es que en sus vacaciones esté frustrándose por lo que pudo ser y no fue. Lo importante es enfocarse en lo que viene”.

“Ahora está en su momento de desconexión. A los chicos les hacía falta un año para disfrutar a su familia en vacaciones y tener tiempo libre. Bien merecido lo tienen. Obviamente, también le da rabia porque le habría gustado estar ahí”, argumentó Gala.