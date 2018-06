Esta es la verdad tras el fin de la amistad entre María Jimena Pereyra y Carolina Soto

Uno de los momentos que más llamó la atención en el capítulo de este jueves de Rojo no tuvo nada que ver con la competencia.

La ex participante Carolina Soto estuvo de invitada durante el programa, donde cantó algunas de sus canciones y recordó su paso por el concurso de talentos hace más de 15 años.

Sus ex compañeros que se desempeñan como coaches se levantaron de sus asientos para aplaudirla y saludarla tras su performance, excepto por María Jimena Pereyra.

La cantante argentina se mantuvo seria y mirando su celular mientras Soto se encontraba en el estudio, dejando en claro que algo había pasado entre ellas.

Por esto, este viernes el programa Intrusos se contactó con las involucradas para conocer la verdad.

Soto comentó el desaire vivido por su ex amiga, señalando que “son cosas personales, solo puedo decir que me pareció una actitud que me dio pena, no muy positiva. Independientemente de lo que haya pasado, hay una cosa que se llama respeto, independiente de si estamos amigas o no, creo que debe haber un respeto”.

Mariela Sotomayor habló con Soto, quien le explicó que cuando Pereyra terminó con su ex pareja, ella siguió siendo amiga de esta ex, y en una conversación que tuvieron en Facebook de manera privada, Carolina hizo un comentario sobre la actual pareja de la argentina.

Según la rancagüina, Pereyra se habría enterado de esto al entrar a la cuenta de Facebook de su ex pareja revisándole los mensajes. Por esto, la argentina la habría increpado y desde ese momento dejaron de hablarse.

Por su parte, Michael Roldán conversó con María Jimena, quien aseguró que nunca se metió a esa cuenta, sino que fue alguien más quien se lo mostró a su actual pareja. “Ella le faltó el respeto a mi señora”, aseguró la argentina.

Finalmente, Soto le habría revelado a Mariela que ella se acercó a Pereyra cuando estuvo hospitalizada, pero que las palabras de la trasandina fueron tan crueles que no volvieron a hablar.