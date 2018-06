Extraña actitud de Bombo Fica en Vértigo armó polémica en Twitter

Algunos televidentes consideraron que el humorista debía actualizarse.

Durante la noche del jueves recién pasado se transmitió un nuevo y polémica capítulo de Vértigo, donde los invitados fueron Mariana Derdederián, Pablo Mackenna, Lucía López y Daniel “Bombo” Fica.

El humorista fue el primero que tuvo que responder la “Pregunta del Pueblo”, la cual tenía relación con su últia presentación en el Festival de Viña del Mar.

“No hice una buena lectura del público que nos iba a ver a nosotros. Nadie valoró por ejemplo los 50 puntos de rating que yo logré a las 2 de la mañana”, respondió.

Sin embargo, la actitud del “Bombo” generó un fuerte debate en Twitter, ya que algunos aplaudían sus bromas y chistes, mientras que otros consideraron que debía renovarse.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Porfa díganle a Bombo Fica que evolucione. Que miles de mujeres a nivel internacional estén marchando para que NO nos maten/violen/acosen/ y exijamos cosas tan BÁSICAS como igualdad salarial (entre otras cosas). NO ES UNA EXAGERACIÓN. ¡Es un mínimo de dignidad! #Vertigo2018

Me encantas Bombo no me canso de verte eres un grande y mereces ganar esta noche #Vertigo2018

— Carolina Olguin (@Carolin41310998) 8 de junio de 2018