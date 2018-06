Kike Acuña continúa la polémica con Roxana Muñoz: "No puedo costear su estilo de vida"

Hace algunas semanas, Kike Acuña se volvió a convertir en el blanco de las acusaciones de Roxana Muñoz, quien aseguró a través de sus redes sociales que su ex pareja no paga la pensión alimenticia.

Si bien al inicio mantuvo su silencio, este miércoles el futbolista conversó con Intrusos para dar su versión de la historia.

En una nota del espacio farandulero, Acuña declaró que si no ha pagado la pensión en los últimos meses es porque Muñoz pide un monto “demasiado alto para lo que yo puedo pagar, y lamentablemente me voy triste porque pensé que se podía llegar a un acuerdo con algo a mi alcance, para que todos los meses pudiera entregar la plata. Es algo muy incómodo, tengo rabia, pena”.

“No puedo costear el nivel de vida de Roxana, vivo una realidad totalmente distinta, no es porque no lo haya querido hacer”, agregó, asegurando que tiene “toda la intención” de ayudar monetariamente a su hija Taira, solo que “mi bolsillo no aguanta”.

Además, aclaró que “es totalmente falso que no veo a mi hija hace tres años y que no me volví a preocupar por ella (…) Tengo videos con ella, tengo fotos. Es falso”.

Luego de que emitieran la nota, el futbolista llamó al programa para ahondar en el tema, explicando que ya no trabaja en Unión San Felipe, por lo que ya no tiene el sueldo de antes.

Rompiendo en llanto, Acuña aseguró que “no quería hablar, lo pasé horrible todo este tiempo, por todas las cagadas que me mandé antes”.

En ese momento dio a conocer la realidad que vive hoy: corta uvas en la empresa donde trabaja su pareja. “Me levanto a las 5 de la mañana para trabajar en las parras y ganarme 15 lucas”.

Acuña también juega en un club amateur donde le pagan “30 mil pesos por cada partido jugado. Juego cuatro veces al mes, y son $120 mil mensuales”.

El fubolista aseguró que, de llegar a un acuerdo con Roxana, se comprometería a pagar un monto cercano a los $150.000. “Tengo que juntar la plata para poder pagarle a mi hija, para poder verla cuando yo quiera. Si tengo que trabajar en eso, mientras termino mi curso de técnico lo voy a hacer si ninguna vergüenza”.