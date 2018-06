El difícil episodio que llevó a Ledy Ossandón a participar en Pasapalabra

Este jueves se estrenó un nuevo capítulo de Vértigo, donde Ledy Ossandón, la ex participante de Pasapalabra, se robó toda la atención y se coronó la ganadora de la noche gracias al cariño del público.

Durante el programa, la profesora de Calama habló de su vida y los proyectos educativos en los que está trabajando, revelando que decidió participar en el programa de Chilevisión tras un complejo momento.

“Justo antes del Pasapalabra sufriste una estafa que fue por el mismo monto de dinero que ganaste”, dijo Diana Bolocco, refiriéndose a los $12 millones que se llevó tras ganar 12 capítulos.

“Sí, eso a mí me sorprende mucho, porque soy muy creyente y me sorprende mucho la coincidencia, en realidad no creo en las coincidencias, yo creo que el de arriba planifica de tal manera las cosas que todo tiene una vuelta”, respondió la “Soa Ledy”.

Además, aseguró que “no lo llamaría estafa, eso es una palabra fuerte”, y relató que hace dos años comenzó un proyecto para promover ciencias, robótica y matemáticas. “Tomé parte de mis ahorros y se los pasé a una persona, empresario, y lamentablemente esta persona no cumplió con su parte”.

Ossandón también reveló que se encuentra en un proceso judicial para intentar recuperar su dinero, ya que “me parece tan incomprensible y tan liviano que venga otra persona y se quede con tu esfuerzo”.

Finalmente confesó que la situación “trajo algunas consecuencias a mi salud, me afectó muchísimo, pero siempre busco salidas, alternativas, oportunidades, por lo mismo me presenté al programa, porque dije ‘no puedo sentarme a llorar por eso"”.