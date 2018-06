Alfredo Alonso se lanza en contra de los culpables de la salida de Maca Tondreau

Acusa que falta libertad de expresión y trata de “cobardes” a los supuesto culpables.

Macarena Tondreau no revenó contrato con el “Muy Buenos Días” y algunos aseguran que se debe a la fuerte opinión que hizo en contra de los culpables de la muerte de Margarita Ancacoy.

Uno de ellos fue Alfredo Alonso, esposo de la ex panelista, quien le entregó su apoyo. “Mi amor te admiro, te adoro y te respeto por ser una persona valiente y que dice lo que piensa… Por ser honesta, trabajadora y de una sola línea”.

Pero luego continuó con una potente crítica hacia los supuesto culpables. “Te felicito por no ser doble standard y por siempre dar la cara. Los que predican tolerancia y libertad de expresión son generalmente los más intolerantes y censuradores. Los que se ponen la capa de súper héroes son muchas veces los más cobardes”.

“Me da una pena inmensa ver que después de más 9 años en el matinal te vayas sin ni siquiera poder despedirte al aire. Si no hay puntos de vista no hay debate y si no hay debate no hay democracia. Sigue siendo siempre como eres y no cambies nunca”, concluyó.

