¡Bomba! Nicolás López es acusado de abuso sexual

La Revista El Sábado de El Mercurio, sorprendió hoy con un nuevo reportaje de denuncias de acoso y abuso sexual contra un director de la industria, esta vez el acusado es Nicolás López.

8 actrices chilenas contaron detalladamente cómo el cineasta pasó los límites laborales. Estos son algunos testimonios de Lucy Cominetti, Pin Montané y María Vidaurre.

“Empecé a notar que él estaba interesado amorosamente en mí; no quería ser mi amigo. Y eso no iba a ocurrir de mi parte. Yo no quería nada con él; se lo tomó súper mal. Me dijo que no iba a hacerse cargo de huevonas con Asperger, como yo”, señaló Lucy Cominetti.

“Trabajé con él el 2014 en un piloto para la serie Heart attack. Tiempo después me llamó para juntarse conmigo en un restorán, porque la serie se estaba viendo en Miami. Pensé que sólo íbamos a hablar de trabajo, pero la situación terminó siendo sumamente incómoda. Me dijo literalmente si me podía agarrar ´la teta´y por qué me importaba si igual íbamos a terminar tirando”. Contó “Pin” en el reportaje.

Mientras que María Vidaurre detalló un episodio de acoso sexual que ocurrió el 2015 en la casa de Nicolás:”Creo que si no hubiera estado con mi pololo abajo, alguien esperándome, me violaba. Lo digo en serio”. Sentenció la actriz.

El reportaje “Los Pecados de Nicolás López” lo puedes revisar en este link