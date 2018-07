Belén Mora recordó el acoso sexual que vivió de parte de Nicolás López hace 6 años

Luego de que se dieran a conocer los testimonios de ocho actrices nacionales en contra de Nicolás López por abuso y acoso sexual, son cada vez más las personas del mundo del espectáculo que están alzando la voz.

Una de ellas fue Belén Mora, quien a través de su cuenta de Instagram publicó un intercambio de palabras que tuvo con el director hace unos años en Twitter.

En la imagen, la comediante da cuenta que el hecho ocurrió en 2012, donde le recrimina que “me agarraste una pechuga. La gente tiene formas muy extrañas de comunicarse”.

El director de Promedio Rojo simplemente respondió que “siempre agarro pechugas, es una señal de afecto”, para luego aclarar que estaba sobrio cuando lo hizo.

Cuando la actriz le critica que “eso es lo que tienes que decir?”, López solo pregunta si fue “traumante/mala onda/desconcertante?”, a lo que ella respondió honestamente que sí.

Junto con las capturas de pantalla, Belén escribió que “separo mi caso de otros, mucho más graves. En mi caso, la respuesta fue automática, un cachetazo y un empujón, y después lo enfrenté por redes sociales. Esto, hace seis años”.

Además entregó su apoyo a las víctimas y aseguró que “les creo absolutamente. Creo que es necesario mostrar este hilo. No lo tenía y me lo mandaron. Me defendí”.

Finalmente entregó una reflexión donde felicitó a las víctimas que hablaron tras perder el miedo, y pidió que “por favor dejen de tirarle mierda a las víctimas. Quienes han pasado por algo así saben lo que cuesta hablar, el miedo a que no te crean, o ese porcentaje de gente estúpida que cree que una denuncia ‘cuando le conviene’. Este es mi testimonio y las imágenes son evidencia más que clara”.