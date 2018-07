Neilas Katinas dejó la grande tras "humillar" a bailarines cubanos en Rojo

Este martes se vivió la segunda jornada de repechaje en Rojo, donde tres bailarines se presentaron para intentar conseguir uno de los dos cupos de regreso al programa.

Sin embargo, el capítulo no estuvo libre de polémica, ya que uno de los comentarios de Neilas Katinas causó molestia en los fanáticos del programa.

Luego de la presentación de Maylor Pérez, Katinas le preguntó si él y su gemelo Marlon, quien también bailó frente al jurado, habían regresado al programa solamente a buscar fama o para competir.

Estas palabras indignaron a los televidentes, quienes aseguraron que era una “humillación” para los cubanos. Además, hubo quienes les pidieron que no se presenten este miércoles en el espacio ya que no merecen ese trato.

A mi me humillan y en CÁMARA como lo hizo Neilas con los gemelos y lo subo y bajo y me da igual decir garabatos pero nadie tiene derecho a hacerte sentir así, esta bien que no le haya gustado como bailan pero creo que hay mejore formas de decirlo #RojoRepechaje #RojoTVN

— Paola Diaz Q☀ (@Paolaadiazq) 4 de julio de 2018