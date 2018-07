Vale Roth relató la brutal golpiza que recibió en un karaoke en Santiago

Desde que saltó a la fama gracias a su participación en programas como Calle 7 o Yingo, Valentina Roth se transformó en una de las figuras más controvertidas de la farándula nacional.

Si bien llevaba algún tiempo alejada de los problemas, esta semana se dio a conocer una nueva polémica donde fue protagonista.

Según contó a Intrusos, Roth sufrió una violenta golpiza en un local nocturno, lo que fue grabado e incluso termino con constatación de lesiones.

De acuerdo a lo que relató a Michael Roldán, todo comenzó cuando fue a un karaoke con una amiga y el animador del local la empezó a molestar porque no quería cantar.

Fue ahí cuando tres mujeres que estaban cerca de su mesa comenzaron a insultarla. Ante esto, Valentina se levantó de su asiento para abandonar el lugar, y se acercó a la mesa de las mujeres, insultándolas y pidiéndoles que dejaran de “huevear”.

Las mujeres reaccionaron a la agresión golpeándola y pateándola en el suelo. “Yo pensé que me iba a morir por los golpes que me dieron”, aseguró la ex chica reality al periodista, agregando que agarraron a su amiga para que no la defendiera.

Finalmente, Roth logró escapar del ataque y terminó en la clínica para constatar lesiones. Incluso aseguró que planea llegar a la justicia.