Esta es la razón por la que Andrei Hadler no participó en el tributo a Luis Jara

Este miércoles, los participantes de Rojo recibieron la visita de Luis Jara, quien aparte de cantar con ellos, les contó parte de su vida y carrera.

El rostro de Mega contó a los concursantes sobre los momentos difíciles que ha vivido, revelando que incluso estuvo en bancarrota en el año 1994, lo que afortunadamente pudo superar gracias a una oferta para conducir un programa de televisión.

Posteriormente, cuando conversaban con el grupo, Álvaro Escobar habló sobre el profesionalismo del cantante, destacando el hecho de que siempre llega más temprano a los ensayos.

En ese momento, las cámaras mostraron a Andrei Hader, quien después no participó del homenaje que los cantantes realizaron a Jara.

Su ausencia llamó la atención de los fanáticos del programa, y si bien no se dijo explícitamente, se dio a entender que fue por no llegar al ensayo, que sería la misma razón por la que no pudo pelear la inmunidad.

Oye que injusto que no pueda competir Andrei! Debería competir y bajarle un punto a la nota final como lo han hecho con todos los demás participantes que no van a ensayos o cosas así! Igualdad para todos po 😒😒😒 #RojoNuevasAmenazas pic.twitter.com/Gv4kNHwkW0 — Laurita 🐒 (@lauritakarma) 12 de julio de 2018

#RojoNuevasAmenazas pucha Andrei la proxima vez levantate sipo 🙁 no es justo que quedes así — B Ê N J Â (@BNJ96279135) 12 de julio de 2018

Muy bien, si no llegó a ensayo o llegó atrasado, dejando a profesores esperando, tienen que castigar a Andrei. Si está cuestión es competencia no caridad. #RojoNuevasAmenazas — Anubis Elisset (@Oasica) 11 de julio de 2018

Por qué Andrei no está siendo considerado? No lo he visto en los musicales y ahora tampoco en la participación por la inmunidad… #RojoTVN #RojoNuevasAmenzas — Maktub (@fer_ihg) 11 de julio de 2018

Le voy a regalar un despertador/alarma al Andrei para que no llegue más tarde, si eso no es amor no se que sea#RojoNuevasAmenazas #RojoTvn — fran (@strivechris) 11 de julio de 2018