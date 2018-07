Fernanda Urrejola y caso Nicolás López: "Pude ver a la persona detrás del personaje"

Volvió a apoyar a las denunciantes.

Fernanda Urrejola fue una de las tantas personas que defendió y apoyó a las actrices que denunciaron haber sido acosadas por Nicolás López y a casi dos semanas de la publicación de la revista El Sábado, la artista habló sobre la relación que tiene con el director de cine.

“Las acusaciones en contra de Nicolás López y todo lo que a partir de eso ha ocurrido, me afectó mucho. No sentí que era urgente volver a exponer mi postura en contra de cualquier tipo de abuso. He sido categórica y clara al respecto en más de una ocasión y jamás pondría en duda el testimonio de una mujer que se sintió abusada”, reveló la actriz en una carta que publicó en su cuenta de Instagram.

Urrejola conoció a López en el festival de cine de Valdivia, cuando se estaba estrenando la película “Promedio Rojo” y posteriormente se encontraban en distintos eventos, además tenían algunos amigos en común, pero fue en 2016 cuando se conocieron más. “Pude ver a la persona detrás del personaje y lo quise. Y los afectos no se justifican, simplemente son. No vi al monstruo que todos están describiendo ahora. Me sorprendieron las acusaciones y las considero brutales. Y no puedo no nombrar las cosas por lo que son, eso es Abuso y así lo estoy asimilando”.

El caso de López no fue lo único, ya que también confesó que fue víctima de abuso cuando apenas tenía 7 años, destacando que antes el “acoso” no tenía la connotación de ahora, ya que se hablaba de “joteos insistentes, insoportables y violentos a veces (…). Más de alguna vez escuché como justificación un: ‘los hombres son así’ o un ‘pero qué estabas haciendo tú’ o ‘cómo estabas vestida’… Con esto en mente, creo que mi infancia y todo mi periodo de desarrollo estuvo marcado por ‘abusos’ titulados de otro modo”.

“No me estoy haciendo la víctima, por años he trabajado por no volver a ponerme en ese lugar. Mi mamá también fue abusada siendo una niña y nunca lo habló hasta que yo le conté lo que a mí me había pasado. Hoy me doy cuenta que mi historia es mucho más común de lo que creía, tristemente la mayoría de las mujeres han sido abusadas, muchas violadas, golpeadas, torturadas y asesinadas. esto se remonta a siglos y siglos en la historia de la humanidad. Y eso no es un secreto”, confesó.

Con respecto a su trabajo como actriz, contó que cuando tenía 19 años grabó una película, pero la situación no fue lo que esperaba. “Tuve que hacer una escena de abuso, el director se obsesionó con un plano mío sin mi sostén, yo estaba muy incómoda y al terminar la escena a las 5 de la mañana, me apartó del grupo y me habló al oído de lo exquisito que era mi pezón para él. Quedé paralizada. A otra compañera la maltrató por no querer hacer una escena de desnudos y después de que la producción la convenció que la hiciera, la trató de fea”.

Por último destacó que la energía femenina es más necesaria que nunca porque “estamos en una época profunda de cambios y no sólo en nuestro país, el mundo entero está pasando por este proceso histórico. Son cambios muy necesarios y ruego que sean estructurales, que nos permitan tener una sociedad más sana y más justa. No será de un día para otro pero prefiero mantenerme optimista”.

