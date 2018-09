Katherine Orellana se lanzó en contra de Coté Quintanila: "Cuando la veo en la tele, la cambio"

Anoche se vivió un nuevo ‘martes femenino’ en La Noche es Nuestra, donde Pamela Díaz, Felipe Vidal y Natalia Valdebenito recibieron como invitada a Katherine Orellana.

La cantante habló sobre su paso por el programa Rojo y la nueva versión del espacio de talentos, que actualmente se encuentra en la recta final de su primera temporada, confesando que le gustaría ser ‘coach’ de la nueva generación, pero que no la han llamado.

En este contexto, los animadores le preguntaron a Orellana sobre los polémicos dichos que María Jimena Pereyra lanzó en contra de María José Quintanilla en este mismo programa.

“Un día la vi en el gimnasio, me vio y se puso a hablar por teléfono, me esquivó la mirada, me causó extrañeza (…) me dolió que me quitara el saludo”, aseguró en ese momento la argentina.

La ‘Morenaza de Rancagua’ habló sin filtro sobre Quintanilla, asegurando que “siempre fue aparte del grupo. Su familia la agrandó… en el canal era otro sueldo, todo a su alrededor era para levantarla”.

“Yo creo que la Quintanilla es una persona especial, mi opinión, no tengo ningún problema con ella, pero tampoco me llevo bien. Es que está esa distancia que te digo yo, como que es especial, el entorno la lleva a ponerse aparte del resto, y ella se cree el cuento”, agregó.

Finalmente indicó que le carga ver a ‘Coté’ en televisión, a pesar que se haya ganado el cariño del público: “No la sigo. No soy muy fanática de ella. Me pesa un poco en televisión, me carga. Cuando la veo, la cambio (…) es una cuestión de afinidad”.

Cabe recordar que María Jimena y Katherine no son las únicas que han hablado en contra de la panelista del Mucho Gusto, ya que hace algunas semanas Karen Bejarano también reveló su experiencia con la cantante.