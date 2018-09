Fanáticos de Pasapalabra indignados con CHV por inesperado cambio de programación

Este martes, Chilevisión transmitió el nuevo amistoso de La Roja femenina contra la selección de Estados Unidos, partido que comenzó a las 23.00 horas.

Por eso, el canal debió hacer un cambio en su programación, y según habían informado con anterioridad, el noticiero terminaría a las 21.00 para dar paso a Pasapalabra.

Sin embargo, la señal de grupo Turner terminó por hacer una repentina modificación, ya que los conductores de CHV Noticias anunciaron que emitirían el programa Humor de Selección, mostrando la rutina de Bombo Fica en el Festival de Viña.

Según señalaron fuentes internas del canal a Página 7, el cambio se debió a que Chilevisión prefirió un contenido de menor duración, considerando que Pasapalabra dura cerca de dos horas y media.

La situación causó indignación entre los fanáticos del programa animado por Julián Elfenbein, quienes demostraron su molestia a través de las redes sociales.

Y que paso con #Pasapalabra @PasapalabraCHV ???? Todos en familia esperando y otra vez #bombofica @bombofica aunque no me molesta pero no era lo que esperaba😡

