Ninguneo de Vasco Moulian a Mon Laferte indignó a los fanáticos de Rojo

Este miércoles, los cantantes de Rojo se jugaron todo para salvarse del temido viernes de eliminación y llegar de inmediato a la gala final de la próxima semana.

El primero en presentarse fue Andrei Hadler, quien interpretó el tema Antes de Ti de Mon Laferte vestido con un kimono rojo, siguiendo el concepto del videoclip.

En la evaluación del jurado, Vasco Moulian lanzó un comentario que le valió una ola de críticas en las redes sociales.

Si bien comenzó destacando que Hadler es un artista integral, Moulian le criticó el tema elegido: “Yo hice el ejercicio sabiendo que ibas a cantar esta canción y le pregunté a mi hija de 18 años si la conocía y me respondió ‘papá, no seas ñoño, cómo no la vas a conocer, es de la Mon Laferte, es el último éxito’. Y yo miré para atrás cuando estabas cantando y no se la sabía nadie”.

Esto causó que el público presente en el estudio lo pifiara, tras lo cual se corrigió y señaló que “se la sabían pocos”, para luego agregar que “a qué voy, el único detalle, creo que en estos momentos de semifinales tienes que buscarte un golazo arriba, en el ángulo”, refiriéndose a elegir temas más conocidos y potentes.

A través de las redes sociales, los fanáticos de Rojo destrozaron a Moulian por ningunear a Mon Laferte, quien recordemos comenzó su carrera en el mismo programa.

Por lejos lo peor de hoy fue el ninguneo de Vasco hacia queen Mon laferte … #RojoEnSemifinales pic.twitter.com/ojdDcplx0A — Smoke queen 👑🌫 (@Smokequeen921) 6 de septiembre de 2018

Con razón @monlaferte no ha ido a @Rojo_TVN … pq ningunean a los artistas, sus canciones. Cuando ella le vuela la raja a cualquier participante de todas las generaciones de rojo… aun no habiendo ganado #RojoEnSemifinales — cami pobleth⚡️✖️ (@camipobleth) 6 de septiembre de 2018

Con que cara Vasco se atreve a decir que la cancion de la gran MON LAFERTE no la conoce nadie, PARFAAAVAAAR viejo weon me cae como el loli#RojoEnSemifinales — Ms. Bri (@diydiydi) 6 de septiembre de 2018

No podís ningunear a Mon Laferte po, sobre todo con lo que ha causado en los últimos años, hasta ahora es una de las más populares y exitosas del rojo antiguo y eso que ni lo ganó, ella debería ser coach no los que están… #RojoEnSemifinales — Verónica Maureira (@veritto_gm) 6 de septiembre de 2018

#RojoEnSemifinales Vasco chuchesumare me cae como el pico, habla puras weas y más encima ningunea a la tremenda Mon Laferte ❤ — Fernanda Acuña💜 (@fefaaa_happyh) 5 de septiembre de 2018

El idiota de Vasco ninguneando a la exitosa @monlaferte cuando su máximo logro ha sido cambiarle las notas a Ballero para q ganara un reality #RojoEnSemifinales @Rojo_TVN — Clau (@Clau_OK__) 5 de septiembre de 2018

Que heavy vasco decir que nadie conoce la canción de Mon Laferte te pasaste #RojoEnSemifinales — ANGEL FUENTES .ACTOR (@ANGELTEATRO) 5 de septiembre de 2018