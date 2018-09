Andrés Caniulef entregó detalles de su depresión en "Muy Buenos Días"

El periodista contó que esta siguiendo un tratamiento alternativo.

Andrés Caniulef está de a poco saliendo de su depresión que lo llevó a dejar sus funciones en “La Mañana de Chilevisión”.

A casi tres meses de su salida, el periodista habló con el “Muy Buenos Días” sobre las cosas que lo llevaron a tener dicha enfermedad, asegurando que comenzó con crisis de pánico durante el Festival de Viña del Mar, cuando él estaba haciendo el backstage. Además la muerte de su abuela también le afectó que ocurrió durante la segunda noche del evento.

“En las noches yo no podía dormir porque tenía pánico, aún así me levantaba al matinal, me acostaba a las 4 o 5 de la mañana. No sabía lo que me pasaba, tenía angustia de no poder trabajar, que al otro día iba a estar mal, que no iba a cumplir, que no iba a ser el mismo de siempre, que no iba a estar tan preparado para el backstage. Eso fue lo que finalmente me hizo caer”, contó Caniulef.

Otro de los factores fue el quiebre de su relación, ya que dejó el departamento donde vivía con su pareja y se fue a vivir en un Hotel.

El ex Canal 13 manifestó que su familia no sabía de su enfermedad y la mayoría de sus cercanos se enteró luego de la publicación que salió en La Cuarta, destacando que él siempre trató de darle alegría a la gente que lo rodea.

Por último Andrés destacó que gracias a la medicina alternativa está mejor, ya que los medicamentos que tomaba no le estaba haciendo muy bien.