Mane Swett rompe el silencio tras no renovar con TVN

La actriz estuvo 10 años en el canal estatal.

María Elena Swett fue la actriz principal de varias teleseries de TVN como “Wena Profe”, “El Camionero”, entre otras y pese a los buenos momentos, la actriz no renovó contrato con la estación.

En una entrevista con Intrusos, la “Mane” habló por primera vez sobre su salida del canal estatal, donde estuvo trabajando por 10 años.

“Yo todavía no salgo de TVN, estoy contratada hasta fin de mes. Trabajo hay, pero ahora yo estoy contratada en el canal y estoy bien. Me han llamado harto, estoy tranquila, no quiero referirme a mi salida porque todavía no ha sido”, comentó.

Pese a que su vinculo con el canal termina el 30 de septiembre, Swett aseguró que sigue “con la camiseta puesta” y que su responsabilidad sigue con la estación.

Con respecto a su futuro, la artista destacó que la han llamado de otros lugares, pero que en octubre tomará una decisión.