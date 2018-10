¡Escándalo en Rojo! Bailarina acusó a su compañero de manipular la votación

La relación no es de la mejores en el programa.

La nueva temporada de Rojo no está exenta de polémica, ya que nuevamente el tema de las votaciones está armando conflicto.

Todo comenzó cuando la bailarina, Daniela Acevedo, acusó directamente en el Confesionario Rojo a Francisco Solar de influenciar en las votaciones de sus compañeros en la eliminación.

“Está súper bien votar por estrategia, porque nunca se ha dicho que eso no se puede hacer. Aunque no me parece criterioso según mi escala de valores. Me imagino cualquier cosa de él y se lo dije, creo que cualquier cosa podría pasar”, aseguró Acevedo.

Por otro lado, Solar desmintió lo ocurrido diciendo que “da ‘lata’” que ocurran esas acusaciones, ya que se “desmerece” el trabajo que hacen sus compañeros en el escenario.