Vivi Rodríguez y Rosemarie se defienden de las ácidas críticas Daniela Aránguiz

La brasileña destacó que ella se puede poner lo que ella quiera.

Los comentarios de Daniela Aránguiz sobre la gira del Team Mekano siguen generando polémica, ya que esta vez fueron Vivi Rodríguez y Rosemarie Dietz quienes le respondieron a la panelista de La Mañana de Chilevisión.

“Nadie me tiene que decir lo que puedo o no puedo usar, menos Daniela ¿Qué tiene que opinar ella si yo uso pantalón, short o falda? No quiero pelear con ella, pero yo decido lo que hago con mi imagen, mi cuerpo y mi vida”, manifestó la brasileña a Las Últimas Noticias.

Una de las mayores críticas de Aránguiz fue que sus ex compañeras se subieron al escenario con zapatillas. En eso contexto, Dietz respondió diciendo que la “Dani está en otra etapa de su vida y se puede dar el lujo de comprarse todos los zapatos que quiera, de viajar y vestirse bien. No todos tenemos esa facilidad”.