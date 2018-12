Cristian Castro reconoció su gusto por tomar leche en biberón por las noches

El matrimonio del cantante Cristián Castro, con Gabriela Bo, se extendió solo por algunos días, y al parecer uno de los motivos eran los gustos excéntricos del hijo de Verónica Catro. De hecho Bo, ya habría revelado que su ex marido le gustaba dormir en las noches mientras se tomaba su leche con un biberón.

De acuerdo a Infobae, al ser cuestionado sobre este gusto tan peculiar, el cantante mexicano no lo negó y tampoco se enojó con la prensa por la pregunta, simplemente respondió que le encantan los biberones.

“Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan “ay, que niñito”, “eres un bobito”. Declaró el cantante de “El Gallito feliz” en el programa “El Gordo y la Flaca”, transmitido por cadena hispana Univision.

El hijo de la protagonista de “La Casa de las Flores” dijo no sentir vergüenza por hablar de este tipo de temas.

“A mí no me importa, me da por hacer cositas así… No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir “que rico”, declaró el cantante.

Cristian estuvo de invitado en el show de Univision, donde aprovechó para cantar sus éxitos y tomarse algunas selfies con Raúl de Molina y Clarissa Molina.

Gabriella Bo ya había manifestado en la TV argentina, que “se los preparaba una mujer que trabajaba en la casa. Es que él tenía muchas cosas para niños en la casa porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón”.