Divina Comida: Redes sociales criticaron a “mañosos” chefs Yann Yvin y Ennio Carota

Este sábado la Divina de Comida de CHV, tuvo un capítulo especial, ya que los invitados eran los reconocidos chefs Ennio Carota, Dani Castro, Yann Yvin y Carola Castro.

Los cuatro se esmeraron en sorprender a sus invitados y medir quién es el mejor anfitrión de la noche, y si bien muchos estaban contentos de ver este encuentro, otros criticaron a francés Yan Ivin y el italiano Ennio Carota.

Ambos cuestionaron la capacidad de Carola Castro y bien estuvieron más conformes con lo que presentó la ganadora de la primera temporada de Master Chef, también se dedicaron a analizar cada detalle de su presentación, incluso en las etiquetas de los platos recién comprados.

Pero lo más criticado fue que el chef francés no quiso comer algunas de las preparaciones porque no le gustaban o porque consideraba que no era tradicional por ejemplo, tomar un café junto a un postre.

Finalmente, algunos piensan que se hizo justicia, porque Yan Ivin fue el perdedor de este capítulo.

Revisa el video aquí

Revisa los comentarios en redes sociales

Parece que la educación no es lo suyo para @enniocarota e @YannYvin #ladivinacomida muy feo lo que hicieron en casa de Daniela, fijarse en los platos y vados, uffff no me gustaría para nada tener invitados tan fijados, por no decir ordinarios¡¡¡ — Icha Guarda (@ICHAGUCA) 9 de diciembre de 2018

Primer capitulo donde encuentro taaaan pesaditos a los hombres. Está bien que sean chef pero coman en paz 😂 #LaDivinaComida — Maisa ميساء🌼🌸 (@MaisaAntonella) 9 de diciembre de 2018

Totalmente de acuerdo con @YannYvin no soporto la leche condensada no hay caso que me guste realmente es asquerosa ni el Pie de limón lo puedo pasar #LaDivinaComida — Pauly (@Pauly_rp) 9 de diciembre de 2018