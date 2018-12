Actor chileno protagonizará la nueva serie de Star Wars y será acompañado por actor de Breaking Bad

El actor Pedro Pascal suma un nuevo logro en su carrera. Ha participado de “Narcos”, “Game of Thrones” y también tendrá un rol el la próxima película de la “Mujer Maravilla”. La última confirmación es que también protagonizará “The Mandalorian”, una serie de “Star Wars”.

La producción será estrenada a fines de 2019 y la transmitirá Disney+, la venidera plataforma de streaming de dicha compañía.

Pascal hará de un pistolero mandaloriano solitario que circulará por los confines de la galaxia, reveló un comunicado. Otros actores confirmados en la serie serán Giancarlos Esposito (Gustavo Fring en Breaking Bad) y Carl Weathers (Apollo Creed en Rocky).

“Después de las historias de Jango y Boba Fett, otro guerrero surge en el universo de Star Wars. The Mandalorianse establece tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. Seguimos las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República”, dice la sinopsis oficial de la serie.

Pedro Pascal leads a most impressive cast in #TheMandalorian, the first ever live-action Star Wars series, coming to Disney+: https://t.co/521DDFXaIB pic.twitter.com/CKgL8OkWvI

— Star Wars (@starwars) December 12, 2018