Éste es el destino de Monserrat Álvarez tras dejar canal 13

Canal 13, confirmó este viernes, que Monserrat Álvarez ya no será parte de su equipo a contar del 31 de diciembre. La razón, la periodista recibió una oferta laboral de otra señal televisiva: Chilevisión.

“Tuve la posibilidad de usar esta ventana (para negociar), que es una concesión que hace la empresa en el contrato que a uno le da un margen de libertad de acción. Es bueno porque es en beneficio en este caso de los que damos el servicio y justo mi ventana coincidió con la oferta”, dijo Álvarez.

Monserrat habló con el diario Las Últimas Noticias, donde explicó que el proyecto ofrecido por Chilevisión la motivó a dejar canal 13 tras ocho años.

“Me gustó ene. Me interesaba cambiar y me fui motivando con el proyecto que me ofrecieron. Canal 13 me dio harto, son pocas las conductoras a las que se le ha dado la posibilidad de desplegarse en distintas áreas (pensando en Bienvenidos y Hola y adiós) y estoy muy agradecida. También el canal ha estado complicado el último tiempo y ha sido anímicamente complicado”, dijo la periodista.

La profesional agregó, sobre el desafío que tendrá en la señal del grupo Turner que “no puedo contar todavía el detalle, pero a lo mismo que hago acá (canal 13) no me iría. La gracia es hacer otra cosa”.