Soledad Onetto aseguró que quiere ser madre

Aseguró que es un proceso personal.

Este miércoles el “Mucho Gusto” tuvo la visita especial de Soledad Onetto, quien conversó sobre su vida personal y habló sobre su deseo de ser madre.

En dicho contexto, la periodista aseguró que ese es uno de sus objetivos para el 2019 “porque si eso no sucede el próximo año ya no va a suceder”.

“Es un procesos súper personal, pero también pienso que he estado tantos años en pantalla y me lo han preguntado tantas veces que no decirlo es mentir, si eso es el anhelo, no decirlo es mentir”.