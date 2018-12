No guardó silencio: Actor de Pacto de Sangre responde a crítica de "Mago" Valdivia

A pesar de que la noctura de Canal 13 “Pacto de Sangre” no ha logrado conseguir altas cifras de audiencia, se ha convertido en una de las teleseries del momento gracias a la gran cantidad de comentarios que recibe en las redes sociales.

En este contexto, algunos famosos han reconocido ser fanáticos y han destacado por sus comentarios en las redes sociales. Uno de ellos es Jorge “Mago” Valdivia, el cual aprovechó su cuenta de Instagram para recalcar algo de “Marco” que no le agradó.

“Sin sacarse nunca el gorro marco”, publicó el jugador de Colo Colo en su red social.

Pero lo gracioso es que el actor del personaje Nestor Cantillana en Pacto de Sangre no guardó silencio y arremetió en la misma red social contra el “Mago” Valdivia.

“‘Mago’, yo soy de Colo Colo perrito, Yo no te he hueveado a vo’ porque te gusta la noche igual que a mí… nos hemos visto en hartos carretes… ‘Mago’, yo soy de Colo Colo perrito, Yo no te he hueveado a vo’ porque te gusta la noche igual que a mí… nos hemos visto en hartos carretes” publicó el intérprete.

Aquí puedes ver el video.