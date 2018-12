Camila Recabarren sigue los pasos de Cathy Barriga: Quiere ser alcaldesa

La ex miss Chile Camila Recabarren ha decido comenzar un nuevo camino, nada menos que en el mundo de la política, siguiendo los pasos de Cathy Barriga, pues aspira a ser elegida como alcaldesa de La Serena, ciudad donde creció.

Debido a los pocos avances que a su juicio se han hecho en el balneario de la región de Coquimbo, la modelo comenzó a rondar este plan.

“La política me llama mucho la atención y me encanta. La IV región es preciosa, pero tú vas y es fome, no hay nada y yo que he vivido toda mi vida ahí me carga que no se puedan hacer tantas cosas positivas y con un alcalde que lleva dos períodos, no se notan los avances”, declaró la joven de 26 años a La Cuarta.

Su candidatura municipal la tiene pensada para más adelante, por lo que el 2020 no se presentará, utilizando ese tiempo para aprender y ganar experiencia.

“Ahora tengo 26 y siento que debo aprender mucho para el momento en que lo haga, para hacerlo muy bien. Y para eso tengo que estudiar, interiorizarme“, precisó la nueva panelista de La Mañana de Chilevisión.

La futura jefa comunal se encuentra haciendo obras sociales para acercarse a la gente, como método para generar confianza y transparencia.