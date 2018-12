El sentido mensaje cumpleañero de Javiera Suárez: festejó sus 36 años en redes

View this post on Instagram

Gracias por tanto, queridos 35. Gracias principalmente a @drcristianarriagada y PM, quienes son mi motor de vida y la luz de mis ojos. A mi familia que me sostiene y apoya incondicionalmente, regalándome sus fuerzas para no flaquear. A mis amigos que son mis risas y llantos compartidos. Mis miedos y triunfos abrazados. Y a mis vivencias, que me ayudan a disfrutar del hoy, a pesar de la adversidad. Gracias 35 y bienvenidos 36, al que recibo con ansias. Lo recibo con los brazos abiertos, con expectativas de sanación completa y definitiva, con sueños de un cuerpo más ágil y sin dolor. Con una mente fuerte, segura y realista. Con un alma que sigue creyendo en los cuentos de hadas y que tiene la gracia de presenciar milagros. Bienvenidos 36. Te prometo ir paso a paso, lento pero seguro. Puede que me detenga a veces, pero siempre iré hacia adelante con una sonrisa en la cara. Lo juro. . . . . El cuadro detrás nuestro es efectivamente de la Virgen de los Milagros junto a Catalina Labouré y está en @lavinoteca_nvacostanera ❤