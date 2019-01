Lo que no se supo del día en que Nano Calderón quiso encarar a Luis Gnecco

Le pidió a su hijo que tuviera cuidado.

Hace algunas semanas se vivió una gran polémica que involucró a Raquel Argandoña, Nano Calderón y a Luis Gnecco, todo por un insulto que el actor le dijo a la panelista de “Bienvenidos”.

El tiempo pasó y el tema se fue calmando, sin embargo, Hernán Calderón padre reveló algunos secretos de lo que pasó el día en que su hijo fue a encarar a Gnecco.

“Él fue, tocó el timbre y preguntó por este señor. Salió un jardinero que le dijo que ya no estaba, que no vivía ahí. (Después) Habló con el hijo, con la señora, les dejó un recado y (les dijo) que iba a volver. Él estaba en otra actitud y yo tratando de frenarlo por teléfono. Yo estaba en mi oficina y me entero que está en estos pasos y empiezo a llamarlo. Él fue en la tarde nuevamente a buscarlo, tocó el timbre y había un móvil de un programa de televisión…obviamente se fue”.

Luego el abogado agregó que aconsejó a Nano y que le dijo que es “un hombre de Derecho”, y que está en cuarto año de la carrera, por lo que no puede “arreglar las cosas de esta manera”.