Panelista de “Bienvenidos” se separó tras ocho años de relación

La actriz, Mariana Derderian, tuvo un inicio de 2019 completamente diferente a los anteriores, esto porque anunció que se separó del periodista Francisco Aravena, con quien llevaba ocho años de relación.

“Puedo confirmar la separación. Pero no es un tema del que quiero conversar”, comenzó diciendo la panelista de Bienvenidos a Las Últimas Noticias, agregando que “nunca he hablado de mi familia y no lo voy a hacer ahora”.

Mi hombre. Una publicación compartida de Mariana Derderian (@mariana.derderian) el 30 Dic, 2018 a las 6:44 PST

Todo esto comenzó en 2018 para la actriz cuando en mayo de ese año inició su camino en el matinal del “ex canal del angelito”. Y en noviembre, abandonó el programa radial la “comunidad sin anillo”, donde aseguró que “necesito priorizar a mis hijos. Probé durante bastante tiempo estar en las dos cosas, pero elegí acostar a mis hijos y estar más presente, porque están en una etapa que me necesitan mucho”.

La única “señal” en relación a la separación con su pareja fue en el matinal, donde se explayó sobre cómo fue su 2018. “Ha sido un año muy difícil en lo personal. Un mal año. Como que quiero que se vaya luego”, finalizó.