Sacaron sus garras: El tenso episodio que se vivió entre Tonka Tomicic y Fran García-Huidobro

Este martes Francisca García-Huidobro fue invitada al matinal de Canal 13 en donde se le dio una calurosa bienvenida oficial, luego de su cambio de canal a fines del año pasado.

La exconductora de Primer Plano entabló una conversación sobre su carrera en la televisión con los animadores y panelistas del espacio.

Todo bien bien hasta que se produjo un tenso momento que, si bien no pasó a mayores, sí generó un áspero momento que no se olvidó con rapidez.

García-Huidobro hablaba de sus años en el estelar de farándula y cómo fue evolucionando hasta convertirse en algo como un “programa de humor”, pero esperaba que en Canal 13 pudiera mostrar otras facetas.

Ante esto Tonka Tomicic lanzó: “¿Es que quién no sufrió con Primer Plano?”, ante lo cual García-Huidobro respondió narrando una anécdota donde la animadora de “Bienvenidos” fue víctima de su exprograma.

“Una vez mandamos a una periodista y a un camarógrafo para que se hicieran pasar como pareja y fueron al mismo hotel donde estaba la Tonka“, recordó Francisca y Tonka interrumpió agregando: “Yo odié Primer Plano con toda mi alma, incluidos los animadores, los productores, todo. Qué horrible, perdona Pancha pero qué horrible“, sentenció.

Tonka entregó más detalles de la situación y agregó: “Uno queda como huev*n, porque tienes una cámara todo el día en la pieza de al lado. Te siguen en el avión y tú nunca te das cuenta y cuando te ves te sientes tan invadido en lo más profundo de tu ser“.

Pero Fran, que vio que su querido exprograma estaba siendo casi atacado, realizó un gesto de llanto para luego interrumpir entre risas: “no es para tanto“.

Finalmente la actual conductora de la gala del Festival de Viña del Mar agregó: “me fui de Primer Plano con la frente en alto, muy orgullosa y como he dicho siempre, a mí Primer Plano no me lo toca nadie. Ni hace cinco años, ni hace uno, ni mañana ni en los próximos años“.