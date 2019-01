Luz Valdivieso mostró sus nuevos implantes en topless en escena de "Casa de Mñuecos"

Tras la comentada escena en topless de Luz Valdivieso en la teleserie nocturna “Casa de Muñecos” de Mega, la actriz reveló que se puso implantes de silicona en los pechos.

Con 41 años, Valdivieso confesó a LUN que antes le acomplejaba mostrar su cuerpo, pero que con el tiempo ha aprendido aceptarse.

“Es lo único que me he hecho y no lo voy a esconder porque sería ridículo, pero sí, me operé las pechugas”, dijo.

“Encuentro que cuando uno se hace más vieja menos rollo tiene con su cuerpo. Ahora miro para atrás y me pregunto cómo tenía tantos rollos antes, cuando era más joven, si tenía el cuerpo mucho más lindo. Bueno, la adultez te da la sabiduría y la seguridad para poder hacer estas escenas”, expresó.

“Me las rellené con lo menos que pude, unos 150 cc. Lo único que quería era recuperar lo que perdí con la lactancia de mis tres hijos”, añadió.