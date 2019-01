La razón por la que Netflix no quiso mostrar el verdadero final de la serie "You"

En todo un fenómeno se ha transformado la serie “You” de Netflix que trata de un librero que se obsesiona hasta el límite con una aspirante a escritora y que hace de todo para estar con ella. Incluso matar.

Pero la historia original protagonizada por Penn Badgley (“Gossip Girl”) y Elizabeth Lail (“Once upon a time”) es en realidad un libro de Caroline Kepnes.

Por esto muchos usuarios han “denunciado” algo que es totalmente cierto: La serie creada por Sera Gamble no fue una copia fiel del libro de Caroline Kepne.

En realidad, la creadora de la serie se tomó algunas libertades y no fue una copia fiel del libro: eliminó algunos personajes e incorporó otros. Además, puso lugares extras, donde se producen momentos claves de la serie.

¿Y por qué sucedió esto? Básicamente para darle continuidad, pues se viene una segunda temporada.

Ahora, si aún no has visto la serie no sigas leyendo.