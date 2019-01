Hija modelo de Chino Ríos mostró su talento oculto

Tenía el mismo zurdazo que su padre.

Constanza Ríos, la hija mayor del “Chino”, tiene 17 años y pese a su corta edad ya ha participado en algunas sesiones fotográficas como modelo.

Sin embargo, en sus redes sociales mostró un unos videos donde muestra que sí tenía talentos para el tenis, ya que a sus 7 años tenía un potente zurdazo.

“Viendo estos videos me arrepiento de no haber seguido”, comentó la hija del ex número uno del mundo, que pese a su don, decidió tener una carrera de modelo.