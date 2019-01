¡No parece ella! Mira el impactante cambio de look de Madonna

A sus 60 años la cantante Madonna no para de sorprender.

Esta vez, fue a través de su cuenta de Instagram que dejó a todos atónitos con un nuevo cambio de look. Dejó atrás el rubio platinado y largo para tener ahora el pelo ondulado, corto y negro.

La publicación, que ya cuenta con más de 300 mil ‘me gusta’, fue acompañada de la frase “Pero que tal si… #photobomb”, hashtag que hace alusión a su hija Estere que aparece tras ella en la fotografía.

Los miles de comentarios no se hicieron esperar, recibiendo una oleada de halagos: “Amo el pelo”, “negro o rubio, (igual) te amo”, “linda foto” y “pelo oscuro = look más juvenil”.

Ver esta publicación en Instagram But what if……………….😍 #photobomb Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 18 Ene, 2019 a las 6:42 PST

Si bien no se sabe si este look responde a un nuevo disco de la diva del pop, quizás basado en los años 20′, en una nueva publicación escribió: “No puedo esperar a compartir todo lo que me he inspirado en Lisboa”. Y el video claramente alude a una época antigua.