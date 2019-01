Humberto Espinoza reveló los motivos de su renuncia a "MCC": "sentí que no correspondía"

El programa de entretenimiento de Mega, Morandé con Compañía, no comenzó el año con el pie derecho luego de que figuras como Ernesto Belloni, julio Jung Duvauchelle y Sandra Donoso no renovaran contrato luego del problema económico que están viviendo.

Y la situación no mejora, pues el querido Huberto Espinoza renunció al no llegar a un acuerdo económico con el programa televisivo.

A través de su cuenta de Instagram, el multidisciplinario actor informó a sus seguidores la decisión que tomó.

“Acabo de renunciar a Morandé con Compañía, programa en el cual estuve más de 15 años. Me voy feliz y contento de haber sido partícipe de un equipo maravilloso. Las mejores vibras, nos vamos en buenos términos y todo en muy buena onda. No llegamos acuerdo para este 2019, solamente eso…un acuerdo profesional que a cualquiera le puede ocurrir“, comentó.

El actor también comentó esta situación en el programa Intrusos de La Red, donde reiteró que su decisión se basó en un tema económico: “No acepté los términos porque sentía que no correspondía, pero en todo caso yo lo veo de otra forma y me sirvió para dar un paso a un lado y proyectarme en otras cosas”, quien reveló que le habrían reducido el sueldo en un 50%.