Belén Mora y su demoledor desahogo por críticas: “Si a alguien le molesta que yo sea guatona..."

Belén Mora asegura que casi diariamente recibe críticas por su aspecto físico, pero ya se cansó de los comentarios y arremetió con duras críticas contra quienes la cuestionan.

Según consigna el sitio Biut, la humorista de MCC aseguró que “no me afecta lo que la gente piense de mí. Si a alguien le molesta que yo sea guatona, métanse al perfil de una más flaca. O si les molesta que no salga arreglada en las fotos, métanse al de una que sale arreglada, porque yo soy así, soy al natural”, aseguró.

Luego añadió: “mi papá desde chica me dijo que yo era la princesa del mundo, que era la cosa más linda que había. Y me lo dijo tantas veces que yo me lo creo”.

Finalmente concluyó con la importancia de la aceptación de su propio cuerpo: “disfruto mi cuerpo. Si tengo seis pechugas, como el chiste de mi rutina, las tengo y las muestro… De hecho, cuando he estado gorda, he hecho personajes y he ocupado eso para darle alegría a otra persona”, sentenció.