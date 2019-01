Pato Laguna se defiende por los dichos de su ex esposa

Las idas y venidas entre el Pato Laguna y Yanina Halabi nunca terminan, nuevamente están en la mira luego que la modelo funara a su ex pareja por medio de las redes sociales en donde lo acusó de no poder ver a sus hijos y también por exigirle millonaria pensión alimenticia.

Después de los dichos por Yanina, el propio Pato Laguna, salió a defenderse y habló sobre la nueva polémica con su ex esposa, según información entrega al programa Intrusos comentó que “Este es un tema que hacen todas las personas, porque es parte de un proceso. Si tu me preguntas a mí, yo no necesito ese dinero, pero tenemos que tener claro que en esta sociedad tanto hombres como mujeres tenemos derechos y deberes. Su deber como madre lo tiene desde el momento que nacieron sus hijos. Ahora, eso no lo determino yo, lo determina un juez”.

Además agregó “las personas que han tenido separaciones saben que eso va de acuerdo a los ingresos. Ella para pagar una pensión de 2 palos y medio tendría que ganar 12 palos, entonces no sé de qué está hablando aquí, la verdad. Se habló de una pensión mínima, casi simbólica. Es lo que yo solicité en su minuto, pero es parte de un proceso”.

Por último recalcó que Yanina no ha estado comprometida con sus hijos y sin rodeos el modelo reveló que “Yanina estuvo casi 8 meses sin hablar por teléfono con mis hijos. Ella llegaba solamente los días domingo a buscar a mis hijos. Los días martes, que tenía día de visita, no llegó en todo el año. Y en 8 meses no llamó nunca a mis hijos por teléfono”.

Finalmente comentó que encuentra chistoso ver estos dichos en redes sociales por parte de su ex esposa, le molesta porque 10 personas pueden creer esto y también las descalificaciones que ella hizo.