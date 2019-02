La benevolente e inesperada opinión de Luli a su reemplazo televisivo: "Cada día lo hace mejor"

Nicole Moreno, mejor conocida como Luli, parece haberse recompuesto del difícil episodio que vivió a finales del 2018, donde su hijo se vio involucrado en un baleo que dejó a un menor de 16 años con riesgo vital y se determinó la prisión preventiva por 100 días mientras dure la investigación en Sename.

Por estos motivos, la modelo había decidido suspender sus actividades en el programa “Estilo Chic” de Canal Vive, el cual conducía. En el momento, fue reemplazada por Ingrid Aceitón.

Bajo este contexto, “Luli” habló con el programa Intrusos y se refirió al tema. “Hay momentos en los que hay que hacer una pausa y era el tiempo para preocuparme de lo personal. No voy a entrar en detalles, ustedes ya lo saben, pero ahora estoy de vuelta en lo laboral, estoy trabajando full“, aseguró.

Pero quizá uno de los temas que mayores inquietudes causó fueron las comparaciones que se realizaron con Ingrid Aceitón, en donde Luli aseguró que todas las opiniones son válidas y “hay gustos para todos”, demostrando seguridad y tranquilidad.

“Me gustó que me haya reemplazado y su desempeño. Yo con Ingrid me sentí identificada en algún momento porque me acuerdo cuando yo partí, con la sección ‘Más por menos’, de Bienvenidos, la Tonka me daba consejos y yo los tomaba.

Luego elogió a su compañera, generando una poco esperable reacción que, más que buscar polémica, agradecía su trabajo. “Ingrid en ese sentido es súper analítica, somos compañera de trabajo y ella tiene una sección de moda en Estilo chic y cada día lo hace mejor“, sentenció.