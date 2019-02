Conoce a la "Tonka Peruana" que se toma selfies con Diego Boneta: estuvo en Chile y admira a Tomicic

En una jornada de grabación de campañas para la casa comercial de París se encontraba Diego Boneta, actor que interpreta a Luis Miguel en la serie de Netflix, Tonka Tomicic y Mayte Rodríguez.

Una chica saludó al actor y este respondió, según narra Las Últimas Noticias, de manera afable. La joven se llamaba Natalie Vertiz y es de Perú, pero lo que la única con Diego Boneta es que también grabaría una campaña para París Perú.

El medio nacional no dudó en intentar conocer a la desconocida modelo y presentadora de televisión peruana, que también representó a su país en el Miss Mundo 2011.

La joven de 28 años ante la comparación con Tonka, no niega su deseo de ser como ella. “Me encantaría. Parece mentira, pero siempre he admirado su carrera… No sé si soy la Tonka de Perú, puede que me falten años de carrera, porque recién llevo tres años de animadora“, comentó.

La trigueña, que mide 1,79 mts, cuenta con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram (@msperu), y también posee un canal de YouTube en donde realiza entrevistas a las personalidades que tiene la suerte de conocer.

Aquí puedes ver alguna de sus fotografías.