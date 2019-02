Tras 15 días alejada de las redes Javiera Suárez retorna a Instagram con esperanzador mensaje

View this post on Instagram

Para poderle cantar a la vida Quisiera primero poderla encontrar… Decirle a los ojos cuánto la quiero Y guardar mi esperanza en su corazón… De aquí voy a salir de a pies. No voy a llevarme nada… Y la sadré a buscar y la voy a encontrar, al andar… (Extracto Para Cantarle a la Vida, @zegersmax )