Resistiré: ¿Oriana Marzoli volverá a los reality shows?

Mega insiste y está jugando sus mejores cartas para tener a Oriana Marzoli en “Resistiré”, que comienza a grabarse la próxima semana y que empezaría a transmitirse a principios de marzo.

Y aunque ella lo ha descartado, a través de en un live de Instagram “no me gusta por el tema de la supervivencia, no es lo mío”, dijo, en la casa televisiva no se quieren dar por derrotados y apuestan por un par de participantes que podrían hacerla aceptar.

La producción busca concretar con dos ex pololos de la chica reality, con el fin de causarle a Oriana una “Doble Tentación”, que la traiga a Chile para una especie de “¿Volverías con tu ex?”.

El primer considerado es Álex Consejo, quien ya estuvo en Chile y mantiene buena relación con ella.

Mientras que el segundo fichaje podría hacer flaquear a la chiquilla, ya que se trata de Pablo Zamora Jiménez, un famoso modelo y escritor español, quien el año pasado le ayudó a pasar las penas tras su ruptura con Luis Mateucci, y de quien ella se mostró muy enamorada, aunque la relación terminó a los pocos meses.