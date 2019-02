Camila Andrade: “Me dio nostalgia, significó muchas cosas en ese momento”

Varias sensaciones tuvo Camila Andrade luego de su última aparición en el programa “Así Somos”, luego de enterarse que no continuaría en La Red, tras no llegar a acuerdo.

“Me dio nostalgia, significó muchas cosas en ese momento” explica que “con el canal no renovamos contrato, mi contrato se termina el 28 de febrero, me despedí en pantalla de la gente. Por lo pronto me voy a tomar unos días, fuera de Santiago, para descansar un poco”, ya que no tiene proyectos en pantalla.

La salida de la conducta responde a una reestructuración de “Así Somos”, según comentó la señal a LUN.

Al ser consultada de si quería seguir en la estación responde: “mmm si, o sea La Red es un súper canal”, asegura que los horarios eran complicados “pero claro cuando a uno le gusta lo que hace eso pasa a segundo plano. Y eso pasó en el programa”, finaliza.