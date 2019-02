Patricia Maldonado a Cathy Barriga: "Ponerse al lado de los próceres es una imbecilidad que no tiene nombre"

Vasco Moulián entrevistó a Patricia Maldonado en su nuevo programa “Con Dios y Ley” de Radio Agricultura y hablaron de todo: política, farándula y hasta de la vida personal de “La Maldo”.

Sin embargo, el momento más tenso fue cuando comentaron sobre la situación actual de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, que en los últimos días ha sido duramente criticada tras aparecer en un mural histórico junto a los próceres de la Batalla de Maipú.

Ante esta situación, Patricia Maldonado comentó lo siguiente: “Tú me vas a perdonar, pero ponerse al lado de los próceres no es gracioso, es una falta de tino y de una imbecilidad que no tiene nombre”.

“Ella hace campaña política para presentarse a futuro… Entonces utiliza a la municipalidad”, agregó la panelista de “Mucho Gusto”.

Escucha aquí la dura crítica de Patricia Maldonado a Cathy Barriga:



//assets.radioagricultura.cl/2019/02/Paty-Maldonad-x-Cathy-Barriga.mp3

El conductor de “Con Dios y Ley”, Vasco Moulián, quiso llevar a otro lado la entrevista y así encontrar el lado más humano de Patricia Maldonado, fue por eso que comenzó a hablarle de su familia, lo que provocó que la Paty se emocionara bastante, ya que recordó a su padre y madre en el programa.

Escucha aquí el emotivo momento que vivió Paty Maldonado en “Con Dios y Ley”: