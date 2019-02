Cantante de Amar Azul se quebró en pleno escenario del Festival de Talca

No podía creer el cariño de la gente.

Amar Azul era uno de los platos fuertes del Festival de la Independencia de Talca y cumplieron su papel de protagonista, ya que hicieron cantar y bailar a la gente.

Uno de los momentos más épicos del show fue cuando el público le gritó “ídolo” a Miguel Ángel D’Annibale, cantante del grupo, situación que lo emocionó hasta las lágrimas.

“Es difícil llegar acá, y bueno se lo debo a Dios, él tiene la culpa. No lo podemos creer, en el 2000 vine solo, no me conocía nadie, no lo puedo creer”, agradeció.