Pablo Schilling arriesga multa de hasta $150 mil: "Mi mamá no había alcanzado ni a ponerse bloqueador"

Pablo Schlling quedó citado para este martes a la Capitanía de Puerto de Quintero luego de ingresar con su camioneta a la playa de Ritoque, algo que está prohibido, arriesgando una multa que va desde los $50.000 hasta los $150.000.

“Mi mamá no había alcanzado ni a ponerse bloqueador cuando llegó una moto con oficiales de la Armada, ahí me dijeron que había transgredido la norma Número 2 del Ministerio de Bienes Nacionales, que data de 1998. No entendía nada hasta que la busqué en Google para informarme“, contó el exmodelo y gestor inmobiliario a Las Últimas Noticias.

Según la norma, son 70 metros sobre la línea de más alta marea en la que no puede ingresar un vehículo motorizado para resguardar el ecosistema.

“La responsabilidad es absolutamente mía al haber estado muy cerca de donde rompen las olas. No estaba jeepeando ni nada. Lo que sí, debería haber una señalización, una advertencia que dijera que no puedes entrar con el vehículo a menos de 70 metros de la playa”, lamentó.