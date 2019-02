Ignacio Lastra rompe el silencio y detalla posibilidades de ingresar al nuevo reality de Mega

Hace unos días el exchico reality Ignacio Lastra hizo noticia tras recibir un importante reconocimiento de YouTube al lograr, junto a su colega Mario Ortega, 100 mil suscriptores.

Pero en conversaciones con el programa Intrusos de La Red reveló sus intenciones de volver a lo suyo: los reality shows.

En la entrevista que abarcó diversos temas, Lastra contó que está “súper contento con el apoyo de las personas”. También habló sobre una posible operación facial que había anunciado a mediados del año pasado, pero la descartó por recomendaciones médicas.

Uno de los puntos que mayor atención recaudó fue su participación en el próximo reality de Mega, al cual hacía sido vinculado.

No obstante, Lastra aseguró que de seguro que “ellos deben tener interés, pero yo, al menos, la verdad es que por un largo tiempo tengo que descansar, me tengo que cuidar”, detalló.

Lastra además dejó en claro que su condición de salud tras las graves quemaduras que sufrió, aún es muy delicado.

“Sigo andando con los guantes y todo. No me he hecho nada en la cara todavía, ¿me entendís? Así que yo creo que mucho más adelante. Si Dios me lo permite en algún momento, me gustaría. No hay que descartar ningún trabajo en la vida. La vida es muy larga. Quizá en unos tres años más”, sentenció.

Aquí puedes revisar la entrevista completa: