Panelista de "Intrusos" Nataly Chilet logró importante hito: desfiló en el New York Fashion Week

Nataly Chilet, brilló sobre la pasarela luciendo las colecciones de la española Ágatha Ruiz de la Prada y del mexicano Manuel Tiscareño. La panelista de TV y ex Miss Chile, se convirtió en la primera chilena en desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York, uno de los eventos más importantes y glamorosos.

El proceso de selección no fue fácil, ya que, se tuvo que enfrentar a miles de modelos de todas partes del mundo. Uno de los filtros es que debía hablar inglés fluido, lo cual no revierte ninguna dificultad para la animadora, puesto que tiene manejo de dicho idioma.

Pero, ¿cómo la chilena de 33 años logró desfilar en el New York Fashion Week?.

Fue en el 2018 en donde al ser invitada por la marca de cosméticos Mac, al New York Fashion Week, en donde Chilet, comenzó a visualizar la posibilidad de subirse a la pasarela, además la veterinaria fue escogida debido a que su look representa muy bien a la mujer latina y por su capacidad fotogénica, que es uno de los puntos clave para lucir en la pasarela.

Un año después, de los primeros acercamientos, la chilena se lució y exhibió el trabajo de los diseñadores, al comenzar el desfile y posteriormente a eso de las 19:30. Al terminar el evento la ex Miss Chile, fue objeto de atención por parte de los periodistas, en donde fue consultada por nuestro país, respondiendo en un perfecto inglés.

“Tenemos el mejor vino del mundo… Probablemente amarías Chile porque tenemos mar, desierto y montaña”, dijo una entusiasta Nataly Chilet.