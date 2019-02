¿Por qué los mismos fans de Ariana Grande boicotean su canción "7 rings"?

Tras ganar el Grammy, la carrera de Ariana Grande está en su clímax.

Todo comenzó cuando estrenó “Thank U, Next”, sencillo que se colocó en el top de Youtube, iTunes y Spotify.

Además, se mantuvo en la cima de los Hot 100 de Billboard durante siete semanas y todavía se encuentra dentro del top 10.

Pero tras el éxito ocurrió una situación inédita: sus propios fanáticos estén boicoteando su segundo sencillo, “7 Rings” con tal de que logre hacer historia en la industria de la música. Y aunque “7 rings” causó controversia al instante ya que fue acusada plagio, sigue en el top de las plataformas de streaming.

Entonces, ¿cuál es la razón del boycot? En realidad no están tratando de sabotear la carrera de Ariana. Lo que quieren hacer es darle un tercer número uno para que pueda romper récord. ¿Confuso?

Es que seis meses después de haber estrenado su cuarto álbum, “Sweetener”, Grande lanzó su quinto, o sea, lo hizo demasiado rápido. Desde que lo estrenó, cada una de las canciones se ha colocado en el top de listas. Y Su último single, “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” se está apoderando de las plataformas en segundo lugar y el problema es que su competencia es nada más y nada menos que “7 Rings”.

Obviamente la canción llegará al top #1 pronto, pero los fanáticos están desesperados por que alcance el primer lugar ya.

Y es que, en dado caso de que sí llegue al trono, Ariana Grande será la primer cantante en la historia en debutar tres canciones en número en los Billboard Hot 100.



De acuerdo con Billboard, solo existen 33 canciones que han permanecido en el puesto número uno. Ariana, Drake, Britney Spears y Mariah Carey están empatados con dos canciones, así que Grande está a punto de hacer historia con tres temas.

Los seguidores de Ariana se están tomando muy en serio el boycot y Twitter lo comprueba.

Y no, Ariana no está enojada con el boycott, de hecho lo apoya y le parece divertido aunque también acepto que le parece algo alocado.

y’all are so insane and funny and i love u. nothings funnier than ‘boycott seven rings’….. i can’t lmao. whatever’s meant to be will be, babies 🌫 i ain’t goin nowhere #thankunext https://t.co/g7kdn4E1PD

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 14 de febrero de 2019